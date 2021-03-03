Судья из Екатеринбурга дважды переписал свое решение и увеличил сумму долга

Решение было принято по делу о долге вдовы перед четырьмя кредиторами. Должницей Ксения стала после смерти своего мужа в 2018 году, тогда девушка получила сразу четыре иска о взыскании наследуемых долгов. Два от банков, где у Руслана были кредиты и два от друзей, которым задолжал покойный.
Суд оценивал объем наследства и не больше этой суммы распределял между кредиторами. По общему правилу наследник возмещает долги из сумм, которые получил после гибели родственника. Для этого проводится оценка всего имущества, принимаемых в наследство. Это могут быть недвижимое и движимое имущество, акции.
По данным Е1, 21 декабря 2020 года Железнодорожный суд Екатеринбурга вынес решение. Расчеты велись год и девушка была согласна с резолютивной частью. Уже через три недели было вынесено мотивированное решение в полном объеме, с измененным расчетом. Суммы увеличились практически в два раза. И если банк по первому решению взыскал около 40% от своих требований, то по второму — уже 87%.
В действиях судьи наблюдается грубое нарушение законодательства. Он не правомерно в собственных вынесенных решениях менял цифры. По мнению адвоката девушки, судья не умышленно совершил ошибку.
Он изменил способ расчета. Дело не в том, что он ошибся в цифрах и нажал не ту кнопочку. Дело в том, что кредит был и на Ксении, и на ее муже. То есть на долю Руслана приходилась ровно половина. И в первом варианте судья учел это, а во втором — нет. Он изменил логику мыслей. И это он делать не вправе. Он хотел исправить ошибки, которые посчитал допущенными. Но суд так делать не может. Посчитал, что первый раз неправильно применил право, и, когда писал полное решение, посчитал, что слишком много из суммы долга нам списал,считает юрист.
На решение судьи обеими сторонами были поданы апелляции. Мнение Ксении, — судья незаконно изменил сумму долга, увеличив ее, вопреки расчетам, а банк надеется получить полную сумму. Адвокат назвал данный случай уникальным.
Это невероятно, так нельзя делать вообще. Я сегодня вынес одно решение, а через две недели передумал и вынес другое. А если бы стороны уже исполнили решение, например? Я такое за 20 лет практики увидел первый раз в жизни, такого раньше не было,комментирует адвокат.
В марте состоится заседание, на котором рассмотрят апелляции. В Железнодорожном районном суде подтверждают данную информацию об этом деле. Но утверждают, что нарушение закона не было.