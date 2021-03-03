Судья из Екатеринбурга дважды переписал свое решение и увеличил сумму долга

Он изменил способ расчета. Дело не в том, что он ошибся в цифрах и нажал не ту кнопочку. Дело в том, что кредит был и на Ксении, и на ее муже. То есть на долю Руслана приходилась ровно половина. И в первом варианте судья учел это, а во втором — нет. Он изменил логику мыслей. И это он делать не вправе. Он хотел исправить ошибки, которые посчитал допущенными. Но суд так делать не может. Посчитал, что первый раз неправильно применил право, и, когда писал полное решение, посчитал, что слишком много из суммы долга нам списал,считает юрист.