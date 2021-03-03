Запертого в квартире сыном 95-летнего доцента из Екатеринбурга отправят в пансионат

Напомним, сын 95-летнего Георгия Ефимовича Гермаидзе, доцента УрГЭУ-СИНХ, сменил замки в квартире. В связи с этим отец оказался запертым в ней. Сын комментируя ситуацию, ссылается на подозрительных людей, приходящих к отцу. Сам пенсионер утверждает, что сын заставляет его подписать документы и требует деньги. В ситуации были задействованы правоохранительные органы и специалисты социальной службы.