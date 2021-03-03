Запертого в квартире сыном 95-летнего доцента из Екатеринбурга отправят в пансионат

Запертого в квартире сыном 95-летнего доцента из Екатеринбурга отправят в пансионат

Сегодня, 14:09ОбществоФото: pixabay.com
95-летнего профессора из Екатеринбурга, которого сын запер в собственной квартире, перевезут в пансионат.

В пансионате ему будет организованы постоянное наблюдение и уход. Рассматривается вопрос о пожизненном проживании мужчины в спецучреждении, сообщает Е1.

Напомним, сын 95-летнего Георгия Ефимовича Гермаидзе, доцента УрГЭУ-СИНХ, сменил замки в квартире. В связи с этим отец оказался запертым в ней. Сын комментируя ситуацию, ссылается на подозрительных людей, приходящих к отцу. Сам пенсионер утверждает, что сын заставляет его подписать документы и требует деньги. В ситуации были задействованы правоохранительные органы и специалисты социальной службы.

Дело взято на контроль уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
отецстаростьпансионатЕкатеринбургУрГЭУ
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы