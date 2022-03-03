122,9 млн выделено на ремонт школы № 48 на Гальянке в Нижнем Тагиле

Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается капремонт школы № 23 на улице Черных, 86, ее планируют открыть к началу нового учебного года. В январе 2022 года была открыта после реконструкции школа № 24 на улице Сланцевая, 13А. На ремонт этого учебного заведения было выделено 125,5 миллиона рублей, а на покупку мебели и оборудования ушло еще 78 миллионов.