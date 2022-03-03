122,9 млн выделено на ремонт школы № 48 на Гальянке в Нижнем Тагиле

Средства на ремонт здания учебного учреждения выделены из местного, областного и федерального бюджетов. Работы должны быть окончены не позднее 30 июня 2023 года.
Ремонт школы будет проводиться в два этапа. На первом предусмотрены общестроительные работы без внутренней отделки, обустройство вентиляции, внутренних сетей водоснабжения и канализации, установка электрооборудования и электроосвещения.
На втором этапе подрядчику необходимо провести внутреннюю отделку, сети отопления и связи, оборудовать сигнализацию и окончить пусконаладочные работы. В здании заменят крышу, поставят новые окна, двери и полы, обновят фасад школы.
Гарантийный срок на работы составит пять лет с момента сдачи объекта. Заключенный контракт будет действовать до 31 декабря 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 15 марта 2022 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается капремонт школы № 23 на улице Черных, 86, ее планируют открыть к началу нового учебного года. В январе 2022 года была открыта после реконструкции школа № 24 на улице Сланцевая, 13А. На ремонт этого учебного заведения было выделено 125,5 миллиона рублей, а на покупку мебели и оборудования ушло еще 78 миллионов.