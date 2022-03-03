122,9 млн выделено на ремонт школы № 48 на Гальянке в Нижнем Тагиле

122,9 млн выделено на ремонт школы № 48 на Гальянке в Нижнем Тагиле
122,9 млн выделено на ремонт школы № 48 на Гальянке в Нижнем Тагиле
3 марта, 18:20ОбществоФото: Яндекс.Карты
Аукцион по поиску подрядчика на капитальный ремонт МБОУ СОШ № 48 на улице Радищева, 3 объявила администрация Нижнего Тагила. Начальная цена лота составляет 122,9 миллиона рублей.

Средства на ремонт здания учебного учреждения выделены из местного, областного и федерального бюджетов. Работы должны быть окончены не позднее 30 июня 2023 года.

Ремонт школы будет проводиться в два этапа. На первом предусмотрены общестроительные работы без внутренней отделки, обустройство вентиляции, внутренних сетей водоснабжения и канализации, установка электрооборудования и электроосвещения.

На втором этапе подрядчику необходимо провести внутреннюю отделку, сети отопления и связи, оборудовать сигнализацию и окончить пусконаладочные работы. В здании заменят крышу, поставят новые окна, двери и полы, обновят фасад школы.

Гарантийный срок на работы составит пять лет с момента сдачи объекта. Заключенный контракт будет действовать до 31 декабря 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 15 марта 2022 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается капремонт школы № 23 на улице Черных, 86, ее планируют открыть к началу нового учебного года. В январе 2022 года была открыта после реконструкции школа № 24 на улице Сланцевая, 13А. На ремонт этого учебного заведения было выделено 125,5 миллиона рублей, а на покупку мебели и оборудования ушло еще 78 миллионов.

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