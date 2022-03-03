Денис Буцаев: Недобросовестные операторы уходят с рынка обращения с ТКО

В России сформирован институт региональных операторов, а территория страны поделена на 287 зон. К работе приступили 177 компаний, оказывающих услуги по обращению с ТКО. Из них 13 недобросовестных предприятий за 2 года покинули рынок.

Глава ППК “РЭО” Денис Буцаев объяснил, что это естественный процесс оздоровления отрасли. ТАСС сообщает, что, по словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, институт регоператоров в РФ был сформирован в 2019 году. Сегодня региональные операторы не приступили к оказанию услуг по обращению с ТКО в 15 зонах. «Это Камчатский край (5 из 10 зон), Краснодарский край (3 зоны), Якутия (6 из 12), Хабаровский край (1 зона). В 22 зонах еще предстоит выбрать регоператоров: Хабаровский край - 18 зон, Краснодарский край - 1 зона, Чукотский АО - 3 зоны», - рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Ситуацию также прокомментировал заместитель главы по региональному развитию и инфраструктуре Российского экологического оператора Евгений Карелов. По его словам, смену регоператоров можно объяснить несколькими основными причинами. В их числе низкий уровень собираемости платежей за оказанные услуги, заниженные тарифы, нарушение схем потоков ТКО до объектов обработки и размещения. Также Карелов выделил проблему удаленности и труднодоступности населенных пунктов, что мешает региональным операторам оказывать услуги качественно. Ильдар Неверов, представитель комитета по природопользованию и экологии “Деловой России”, отметил, что для регоператоров первые месяцы работы были трудными. К деятельности по обращению с ТКО приступили компании, которые ранее не работали в этой сфере. Однако обращение с отходами требует максимально высокой вовлеченности. Это является причиной, по которой не все смогли дойти до нынешнего пути развития. “Но постепенно, с поддержкой федерального центра и ППК “РЭО”, регоператоры встали на ноги. Этому, конечно, способствовала значительная собираемость платежей, отмечено увеличение до 90% в ряде регионов”, - отметил Неверов. Он добавил, что сейчас институт регоператоров стабилен, а главные риски уже не связаны с внешними факторами и недостаточным финансированием. С введением расширенной ответственности производителей (РОП) и в связи с требованиями федерального центра утилизировать максимально возможный объем вторичных фракций у регоператоров появятся новые функции. Руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов подчеркнул, что на сегодняшний день можно констатировать состоятельность института региональных операторов. Однако, по его словам, для снижения рисков социально-экологических конфликтов деятельность регоператоров нуждается в профессиональном общественном контроле.

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