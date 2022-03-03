Избивший нового парня своей бывшей полицейский из Первоуральска рассказал свою версию

Избивший нового парня своей бывшей полицейский из Первоуральска рассказал свою версию
Избивший нового парня своей бывшей полицейский из Первоуральска рассказал свою версию
3 марта, 15:21ОбществоФото: 1MI
Бывший полицейский из Первоуральска рассказал, почему вступился за бывшую девушку и в чем была суть конфликта.

Мужчина обвиняется в том, что вывез на кладбище своего оппонента и приковал к воротам наручниками, а также вымогал деньги.

По словам, бывшего водителя из МВД, с нынешним молодым человеком бывшей девушки он знаком давно.

Я сказал ему, что есть разговор. Это все было добровольно. Я не бил его, не угрожал. Мы действительно доехали до кладбища. Но там я лишь развернулся, чтобы поехать обратно, рассказывает мужчина.

Михаил не отрицает, что тоже встречался с девушкой. Однако шесть лет назад они расстались. При этом пара поддерживает дружеские отношения.

По словам Михаила, его бывшая девушка была на 7 месяце беременности, а молодой человек обокрал ее на 50 тысяч рублей. Она попросила поговорить с ним, чтобы он помогал. Но в результате мужчина обратился в полицию.

Я остался без работы, а девушка одна воспитывает ребенка. Для меня увольнение из полиции стало очень критичным. Я не хотел огласки, а теперь все считают меня уголовником, добавил Михаил.

Теперь ему нельзя работать правоохранителем, так как он был уволен «в связи с проступком, порочащим честь сотрудника ОВД».

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Первоуральск
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