Избивший нового парня своей бывшей полицейский из Первоуральска рассказал свою версию

Бывший полицейский из Первоуральска рассказал, почему вступился за бывшую девушку и в чем была суть конфликта.

Мужчина обвиняется в том, что вывез на кладбище своего оппонента и приковал к воротам наручниками, а также вымогал деньги. По словам, бывшего водителя из МВД, с нынешним молодым человеком бывшей девушки он знаком давно. Я сказал ему, что есть разговор. Это все было добровольно. Я не бил его, не угрожал. Мы действительно доехали до кладбища. Но там я лишь развернулся, чтобы поехать обратно, рассказывает мужчина. Михаил не отрицает, что тоже встречался с девушкой. Однако шесть лет назад они расстались. При этом пара поддерживает дружеские отношения. По словам Михаила, его бывшая девушка была на 7 месяце беременности, а молодой человек обокрал ее на 50 тысяч рублей. Она попросила поговорить с ним, чтобы он помогал. Но в результате мужчина обратился в полицию. Я остался без работы, а девушка одна воспитывает ребенка. Для меня увольнение из полиции стало очень критичным. Я не хотел огласки, а теперь все считают меня уголовником, добавил Михаил. Теперь ему нельзя работать правоохранителем, так как он был уволен «в связи с проступком, порочащим честь сотрудника ОВД». Полицейский избил на кладбище нового парня бывшей подруги в Первоуральске

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