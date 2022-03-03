Клиенты Сбербанка разместили на вкладах более 1 трлн рублей за два дня

Статистика притока денег на вклады демонстрирует, что большая часть вкладчиков все еще в обычном режиме использует банковские продукты. Самый простой и оперативный способ открыть вклад — использовать мобильное приложение «СберБанк Онлайн», сообщает newsnn.ru.
Отметим, что в рублях максимальная ставка по вкладу в Сбере равна 21% на период от одного до трех месяцев. В валюте — 6% на сумму от 1000 долларов.
Соответствующие решения приняли по причине повышения Центральным банком Российской Федерации ключевой ставки.
ПАО «Сбербанк» является одним из самых крупных банков России. Кроме того, входит в число ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится порядка 30% активов всего отечественного банковского сектора. Сбербанк — ключевой кредитор для национальной экономики. Он занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов.