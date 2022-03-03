Клиенты Сбербанка разместили на вкладах более 1 трлн рублей за два дня

Клиенты Сбербанка разместили на вкладах более 1 трлн рублей за два дня
Клиенты Сбербанка разместили на вкладах более 1 трлн рублей за два дня
3 марта, 19:04ОбществоФото: piqsels.com
Вкладчики Сбера за два дня разместили средства на вкладах в валюте и рублях на общую сумму свыше одного триллиона рублей. Увеличение вкладов и рублях, и в валюте связано с процентными ставками. Последние Сбербанк повысил в последние дни ради поддержки своих клиентов.

Статистика притока денег на вклады демонстрирует, что большая часть вкладчиков все еще в обычном режиме использует банковские продукты. Самый простой и оперативный способ открыть вклад — использовать мобильное приложение «СберБанк Онлайн», сообщает newsnn.ru.

Отметим, что в рублях максимальная ставка по вкладу в Сбере равна 21% на период от одного до трех месяцев. В валюте — 6% на сумму от 1000 долларов.

Соответствующие решения приняли по причине повышения Центральным банком Российской Федерации ключевой ставки.

ПАО «Сбербанк» является одним из самых крупных банков России. Кроме того, входит в число ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится порядка 30% активов всего отечественного банковского сектора. Сбербанк — ключевой кредитор для национальной экономики. Он занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы