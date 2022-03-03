Неизвестные ночью «переименовали» Асбест

Неизвестные ночью «переименовали» Асбест
Неизвестные ночью «переименовали» Асбест
3 марта, 12:13ОбществоФото: ТГ-канал Екатское чтиво

AZбест: в названии города на Среднем Урале появилась латинская буква

В ночь на 3 марта в названии свердловского Асбеста на дорожном указателе вместо буквы «З» появилась «Z».

По сообщению в соцсетях изменено смысловое значение надписи на дорожном знаке-указателе перед въездом в Асбест. Неизвестные заклеили букву «З» в названии населенного пункта, и получилось — «АZбест».

Фото:Миноброны РФ, instagram

Буква «Z» в настоящее время — один из символов, который используется в рамках военной операции на Украине. На борта российских БТР, БМП, танков и других видов техники ее наносят краской. Об этом сообщает Министерство обороны в Instagram.

Военная операция РФ на Украине началась 24 февраля. Целью является разоружение незаконных вооруженных сил ВСУ.

Сюжеты:
Операция на Украине
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