Неизвестные ночью «переименовали» Асбест

По сообщению в соцсетях изменено смысловое значение надписи на дорожном знаке-указателе перед въездом в Асбест. Неизвестные заклеили букву «З» в названии населенного пункта, и получилось — «АZбест».
Буква «Z» в настоящее время — один из символов, который используется в рамках военной операции на Украине. На борта российских БТР, БМП, танков и других видов техники ее наносят краской. Об этом сообщает Министерство обороны в Instagram.
Военная операция РФ на Украине началась 24 февраля. Целью является разоружение незаконных вооруженных сил ВСУ.