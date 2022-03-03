Обновлена карта спецоперации российских войск на Украине

Обновлена карта спецоперации российских войск на Украине
Обновлена карта спецоперации российских войск на Украине
3 марта, 16:25ОбществоФото: mil.ru

Обновлена карта военной спецоперации на Украине

Объединенная группировка войск Луганской Народной Республики при поддержке российской артиллерии и авиации продолжает наступать на позиции ВС Украины и нацбатальонов.

К настоящему моменту войска закрепились на рубеже Красный Лиман — Приволье — северная окраина Северодонецка. Продвижение вглубь территории Украины составило 4 километра. Мариуполь окружен. Населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное — контролируются. Чистополье, Новополтавка, Жовтневое — тоже. Из города Балаклея в результате боя выбиты батальоны националистов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Следующий на очереди Бородянк, но там неприятель засел в жилых кварталах. Мирным жителям предложено покинуть территорию через специальный коридор в направлении Берестянки.

Фото:tagilcity.ru

Огневое поражение противнику наносится и дистанционно. С помощью ракет в Киеве взорван резервный технологический радиотелевизионный центр, который использовался Службой безопасности Украины для проведения психологических операций в отношении России, указал Конашенков. И если на 2 марта было уничтожено 1502 военных объекта, то на сегодня их число возросло до 1612.

Это командные пункты, узлы связи, зенитные ракетные комплексы, РЛС и многое другое. Общее количество уничтоженных самолетов ВСУ на 3 марта составляет 62, а танков уже 606.

Еще в статистику попали 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 405 единиц специальной военной автомобильной техники, 53 беспилотных летательных аппарата.

Сюжеты:
Операция на Украине
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