Обновлена карта спецоперации российских войск на Украине

Огневое поражение противнику наносится и дистанционно. С помощью ракет в Киеве взорван резервный технологический радиотелевизионный центр, который использовался Службой безопасности Украины для проведения психологических операций в отношении России, указал Конашенков. И если на 2 марта было уничтожено 1502 военных объекта, то на сегодня их число возросло до 1612.