Обновлена карта спецоперации российских войск на Украине

К настоящему моменту войска закрепились на рубеже Красный Лиман — Приволье — северная окраина Северодонецка. Продвижение вглубь территории Украины составило 4 километра. Мариуполь окружен. Населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное — контролируются. Чистополье, Новополтавка, Жовтневое — тоже. Из города Балаклея в результате боя выбиты батальоны националистов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Следующий на очереди Бородянк, но там неприятель засел в жилых кварталах. Мирным жителям предложено покинуть территорию через специальный коридор в направлении Берестянки.
Огневое поражение противнику наносится и дистанционно. С помощью ракет в Киеве взорван резервный технологический радиотелевизионный центр, который использовался Службой безопасности Украины для проведения психологических операций в отношении России, указал Конашенков. И если на 2 марта было уничтожено 1502 военных объекта, то на сегодня их число возросло до 1612.
Это командные пункты, узлы связи, зенитные ракетные комплексы, РЛС и многое другое. Общее количество уничтоженных самолетов ВСУ на 3 марта составляет 62, а танков уже 606.
Еще в статистику попали 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 405 единиц специальной военной автомобильной техники, 53 беспилотных летательных аппарата.