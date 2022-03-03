Российские медики получили новое лекарство от коронавирусной инфекции

Российские медики получили новое лекарство от коронавирусной инфекции
Российские медики получили новое лекарство от коронавирусной инфекции
3 марта, 15:52ОбществоФото: piqsels.com
Министерство здравоохранения России 3 февраля выдало разрешение на использование нового отечественного противовирусного препарата под названием «Эсперавир».

Его действующим веществом является молекула молнупиравира, которая подавляет размножение практически любого РНК-вируса, в том числе COVID-19. Препарат прошел промышленную адаптацию в ГК «Промомед».

Как сообщает newizv.ru, «Эсперавир» изготовлен с учетом мирового опыта и рекомендаций международных протоколов лечения коронавирусной инфекции. Эффективность препарата была признана после клинических исследований, успешно проведенных на тысячах пациентах в России и за рубежом.

Главный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев отметил, что лекарственные средства на основе молекулы молнупиравира неплохо изучены. При лечении вирусных инфекций он рекомендовал использовать клинические исследования, проведенных в разных странах, в том числе группой «Промомед» в России.

Заведующая инфекционным отделением клинической больницы Смоленска, врач высшей категории Елена Симакина рассказала, что молнупиравир проявил активность против многих штаммов РНК-вирусов: птичьего гриппа, вирусного энцефалита, коронавируса, в том числе и омикрон-штамма.

По словам Симакиной, уже на третьи-четвертые сутки после применения препарата пациенты чувствуют улучшение и начинается выздоровление. Она также заявила, что препарат наверняка будет востребован в условиях амбулаторного лечения.

Доктор медицинских наук Андрей Будневский особо отметил, что препарат способен привести к снижению риска тяжелого течения заболевания, госпитализации и осложнений.

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