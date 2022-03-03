Санкции запада добрались до российских котиков

Санкции запада добрались до российских котиков
Санкции запада добрались до российских котиков
3 марта, 12:45ОбществоФото: 1MI

FIFE запретила владельцам кошек из России участвовать в выставках

Породистые кошки и коты из России больше смогут принимать участия в международных выставках. Причиной этого стали санкции.

Международная федерация кошек присоединилась к санкциям в отношении России. По воле организации, мяукающие питомцы из РФ временно не смогут быть участниками выставок FIFE за границей.

Приобрести породистого котенка с целью вывоза в сторону Евросоюза нельзя. Это же правило распространяется и на регистрацию родословных. Многие хозяева пребывают в растерянности, ведь для них это единственный источник дохода.

Столько сил, времени и денег вложено в это, это вся моя жизнь! поделилась с TagilCity.ru заводчица сибирских кошек Татьяна.

Причину ограничений FIFE связывает с ситуацией на Украине, где продолжается специальная военная операция.

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