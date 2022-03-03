Санкции запада добрались до российских котиков

Международная федерация кошек присоединилась к санкциям в отношении России. По воле организации, мяукающие питомцы из РФ временно не смогут быть участниками выставок FIFE за границей.
Приобрести породистого котенка с целью вывоза в сторону Евросоюза нельзя. Это же правило распространяется и на регистрацию родословных. Многие хозяева пребывают в растерянности, ведь для них это единственный источник дохода.
Столько сил, времени и денег вложено в это, это вся моя жизнь! поделилась с TagilCity.ru заводчица сибирских кошек Татьяна.
Причину ограничений FIFE связывает с ситуацией на Украине, где продолжается специальная военная операция.