Стоимость пособия на погребение в Нижнем Тагиле выросла на 10%

Стоимость пособия на погребение в Нижнем Тагиле выросла на 10%
Стоимость пособия на погребение в Нижнем Тагиле выросла на 10%
3 марта, 17:26ОбществоФото: 1MI
За год стоимость пособия погребение в Нижнем Тагиле выросла на 10%, с 7,3 тысячи рублей до 8 тысяч. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев 3 марта.

Размер пособия увеличился на 621 рубль. За гроб и другие предметы, необходимые для погребения, будет возвращено 1 892 рубля. 1 874 рубля компенсируют родственникам за перевозку тела на кладбище или в крематорий и еще 4 242 рубля за захоронение или кремацию с выдачей урны с прахом.

Если у умершего нет родных, то расходы будут компенсированы ритуальной фирме. Документы, необходимые для погребения предоставляются бесплатно.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируется расширить площадь кладбища «Центральное» на 10 гектаров. На это будет выделено около 30 миллионов рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
смертьадминистрация Нижнего ТагилапохороныНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы