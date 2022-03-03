Стоимость пособия на погребение в Нижнем Тагиле выросла на 10%

За год стоимость пособия погребение в Нижнем Тагиле выросла на 10%, с 7,3 тысячи рублей до 8 тысяч. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев 3 марта.

Размер пособия увеличился на 621 рубль. За гроб и другие предметы, необходимые для погребения, будет возвращено 1 892 рубля. 1 874 рубля компенсируют родственникам за перевозку тела на кладбище или в крематорий и еще 4 242 рубля за захоронение или кремацию с выдачей урны с прахом. Если у умершего нет родных, то расходы будут компенсированы ритуальной фирме. Документы, необходимые для погребения предоставляются бесплатно. Напомним, в Нижнем Тагиле планируется расширить площадь кладбища «Центральное» на 10 гектаров. На это будет выделено около 30 миллионов рублей. На 10 гектаров планируется увеличить кладбище «Центральное» в Нижнем Тагиле

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