Спасибо нашим посетителям за поздравления сайта с Днем Рождения!

Иван:

Пусть счастье

качает в своем гамаке - в уютном, удобном, волшебном мирке. Удача пусть станет подругой тебе. Успех приглашает на кофе к себе.

Любовь будет сладкой, приятной как мед.

А дружба мурлычит как ласковый кот!!!

Иван:

Богат не тот, кто всё имеет

И получает всё сполна.

Лишь тот богат, кто не стареет

Душой и сердцем никогда.

И тот богат, кто в жизни нашей

Шагает смело лишь вперёд.

Всё трудное преодолевая,

Не вздрогнет и не заревёт.

Кто не осудит человека

И клеветать не будет зря.

Лишь тот богат,чьё сердце любит

И вечно добрая душа!!!

Анонимно:

TagilCity, TagilCity - сайт любимый городской

Подключили интернет - не расстанемся с тобой!!!

Очень хороший, удобный и полезный сайт!!! Новых идей вам и процветания!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!!!

Николаева Елена:

С 2-Х ЛЕТИЕМ!!!

Белый аист длинноногий

Прилетел сегодня в дом

И оставил на пороге

Сайт TAGILCITY.RU

Стань ты может космонавтом

Или бравым моряком,

В Думе спикером горластым,

Сам ты выбери дорогу,

И зайди на этот сайт

Там найдешь все что угодно

Только стоит заглянуть.

Да ПОЗДРАВИМ ВАС РОДНОЙ

САЙТЛЮБИМЫЙ ДОРОГОЙ!!!

Саяпин Виктор:

TagilCity - очень нужен...

TagilCity - всем пример...

TagilCity - новость включит...

TagilCity - шлёт привет...

TagilCity - нам для City...

Лучше TagilCity нет...

Поздравляю TagilCity!

Мой ЛЮБИМЫЙ городской портал!

Ирина Григорьева:

1 апреля, чтоб было веселей

Портал придумал Леша, вернее Алексей!

2 года развивался. Команду создаём:

Сейчас здесь 2 Ирины, Стас, Ольга и Артём!

Еще один Алеша работает у нас,

Он продает рекламу, он менеджер, он - ас!

С такой крутой командой,мы лучшие в Тагиле.

Мы будем развиваться,

ЧТОБ ЛУЧШИМИ БЫТЬ В МИРЕ!

С днем рождения!!!!! :)

Павел:

Пусть в этот день весенними лучами

Вам улыбнутся люди и цветы,

И пусть всегда идут по жизни с Вами

Любовь, здоровье, счастье и мечты.

Екатерина Васильева

Сердечно поздравляю всех с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Портал действительно делает большое дело, информируя, поддерживая всех вместе и просто даря хорошее настроение!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Удачи и вдохновения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

И еще больше 100 поздравлений на стене в вКонтакте!