Спасибо нашим посетителям за поздравления сайта с Днем Рождения!
Сегодня, 3 апреля 2010, TagilCity.ru празднует День Рождения! Ура! Спасибо нашим посетителям за поздравления! Билетами на вечеринку награждаются: Саяпин Виктор, Павел, Николаева Елена.
Иван:
Пусть счастье
качает в своем гамаке - в уютном, удобном, волшебном мирке. Удача пусть станет подругой тебе. Успех приглашает на кофе к себе.
Любовь будет сладкой, приятной как мед.
А дружба мурлычит как ласковый кот!!!
Иван:
Богат не тот, кто всё имеет
И получает всё сполна.
Лишь тот богат, кто не стареет
Душой и сердцем никогда.
И тот богат, кто в жизни нашей
Шагает смело лишь вперёд.
Всё трудное преодолевая,
Не вздрогнет и не заревёт.
Кто не осудит человека
И клеветать не будет зря.
Лишь тот богат,чьё сердце любит
И вечно добрая душа!!!
Анонимно:
TagilCity, TagilCity - сайт любимый городской
Подключили интернет - не расстанемся с тобой!!!
Очень хороший, удобный и полезный сайт!!! Новых идей вам и процветания!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!!!
Николаева Елена:
С 2-Х ЛЕТИЕМ!!!
Белый аист длинноногий
Прилетел сегодня в дом
И оставил на пороге
Сайт TAGILCITY.RU
Стань ты может космонавтом
Или бравым моряком,
В Думе спикером горластым,
Сам ты выбери дорогу,
И зайди на этот сайт
Там найдешь все что угодно
Только стоит заглянуть.
Да ПОЗДРАВИМ ВАС РОДНОЙ
САЙТЛЮБИМЫЙ ДОРОГОЙ!!!
Саяпин Виктор:
TagilCity - очень нужен...
TagilCity - всем пример...
TagilCity - новость включит...
TagilCity - шлёт привет...
TagilCity - нам для City...
Лучше TagilCity нет...
Поздравляю TagilCity!
Мой ЛЮБИМЫЙ городской портал!
Ирина Григорьева:
1 апреля, чтоб было веселей
Портал придумал Леша, вернее Алексей!
2 года развивался. Команду создаём:
Сейчас здесь 2 Ирины, Стас, Ольга и Артём!
Еще один Алеша работает у нас,
Он продает рекламу, он менеджер, он - ас!
С такой крутой командой,мы лучшие в Тагиле.
Мы будем развиваться,
ЧТОБ ЛУЧШИМИ БЫТЬ В МИРЕ!
С днем рождения!!!!! :)
Павел:
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.
Екатерина Васильева
Сердечно поздравляю всех с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Портал действительно делает большое дело, информируя, поддерживая всех вместе и просто даря хорошее настроение!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Удачи и вдохновения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И еще больше 100 поздравлений на стене в вКонтакте!
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