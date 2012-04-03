Апрельская погода удивит тагильчан не меньше, чем мартовская

Как рассказала ИА «Все новости» главный синоптик Свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко, сегодня в Нижнем Тагиле в течение дня будет идти мокрый снег. Аналогичная ситуация повторится ближе к выходным. Но сугробов тагильчанам уже не увидеть – в отдельные дни воздух прогреется до 10-ти градусов тепла, отметила Галина Шепоренко.

Прогнозы синоптиков уже не пугают тагильских автомобилистов, которые привыкли к капризам погоды. По данным отделения пропаганды нижнетагильской ГИБДД, за последние дни количество ДТП на городских дорогах не увеличилось – в среднем госавтоинспекторы регистрируют около 20 аварий, в то время как на прошлой неделе, когда непогода застала тагильчан врасплох, в ГИБДД регистрировали до 35 аварий в день.