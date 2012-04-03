Автодрайв и автолайк

Заходите в любой офис Банка24.ру, требуйте там наклейку на автомобиль, адальше клейте ее на авто и фотографируетесь как можно оригинальней.Потом – выкладываете фото на сайт www.1liked.ru.

Тот, кто наберет больше всех голосов, «лайков» и прочих знаков одобрения, получит главный приз – скутер!

Каждый 24-ый участник получит набор автокосметики, а все участники,зарегистрированные в г. Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем Тагиле, ещёи снижение ставки по кредитной карте Банка24.ру минимум на 4 процента.

Лайкаем авто с апреля до конца мая!