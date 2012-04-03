Cadillac повторно обновил кроссовер SRX

От предшественника обновленный кроссовер можно отличить по другой решетке радиатора, иному переднему бамперу и новой линейке колесных дисков. В салоне модели поменялась приборная панель, рулевое колесо и центральная консоль. Кроме того, Cadillac SRX получил продвинутую мультимедийную систему CUE (Cadillac User Experience) c голосовым управлением, восьмидюймовым сенсорным экраном и функцией Multi-Touch, а также систему безопасности Safety Alert Seat, предупреждающую водителя об опасности на дороге вибрирующей подушкой сиденья. Оснащаться кроссовер будет по-прежнему 3,6-литровым шестицилиндровым бензиновым мотором с непосредственным впрыском топлива, который развивает 308 лошадиных сил и 359 Нм крутящего момента. Такой агрегат работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Продажи обновленного SRX в США начнутся осенью. Цены на модель пока не объявлены.