Что предложит выставка «Мир автомобиля» в этом году?

В этом году организаторам удалось собрать в одном месте самых активных представителей автомобильного рынка. На выставке Мир Автомобиля 2012 представлены автомобили российских производителей, а также известных мировых брендов, таких как Nissan, Opel, Chevrolet, Subaru, Skoda, Honda, Hyundai, Cadillac и другие. Компания Интей ЛАДА в партнерстве с АвтоВАЗом в рамках выставки впервые в Санкт-Петербурге презентует долгожданную новинку - Lada Largus, продажи которой начнутся в июле 2012 года. На российском рынке модель призвана занять пустующую нишу бюджетных универсалов повышенной вместимости. Первый официальный дилер Citroёn в России компания Эксис представляет две модели премиальной линии Citroen DS - Citroen DS3 и Citroen DS4. Экспозиция компании Автохолдинг РРТ включает порядка 40 автомобилей с эксклюзивным тюнингом - подобного собрания доработанных автомобилей на одном стенде никогда не было ни в России, ни за рубежом. Официальный представитель американской компании NorthTrail – компания АвтоМегаДом - привезла большой дом на колесах, который, отвечая ультрамодному веянию в культуре караванинга, является идеальным средством для комфортного и красивого путешествия. В распоряжении владельца - полногабаритные спальня, кухня, гостиная, ванная и туалетная комнаты, а также вся необходимая мебель и бытовая техника. Компания Брабиль, специализирующаяся на переоборудовании фургонов и микроавтобусов, изготовлении и поставках систем пневматических подвесок, представляет на выставке автомобиль Volkswagen Crafter 50. Это туристический автобус на 11 пассажиров, с предусмотренным инвалидным креслом, двойными стеклопакетами и полностью пневматической подвеской. Выставка Мир Автомобиля не только демонстрирует новинки техники, но и предлагает специальные акции и скидки на автомобили. В этом году посетители примут участие в розыгрыше денежных сертификатов на приобретение автомобиля. Победитель сможет стать обладателем сертификата, который дает право на возмещение части стоимости любого автомобиля, приобретенного у дилера-участника выставки.