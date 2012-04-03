День птиц проводит в субботу Музей природы
3 апреля 2012, 14:51Общество
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7 апреля с 11.00 до 15.00 Музей природы и охраны окружающей среды проводит экологический праздник День птиц.
В программе праздника – викторины, конкурсы, мастер-классы, игры.Участники праздника научатся делать жаворонков из бумаги с помощьютехники оригами и из теста, а в игре «Архитектор птичьего гнезда»получат «Птичьи права».
В 13.00 перед посетителями музея выступит фольклорный ансамбль гимназии № 18 «Соловейко».
Праздник пройдет по адресу: Музей природы, пр. Ленина, 1а, Верхний Провиантский склад, тел для справок 41-80-47, 41-64-01.
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