ГИБДД выявляет незарегистрированные ТС

Незарегистрированные транспортные средства, в случае выявления случаевих эксплуатации, подлежат помещению на специализированные площадки. Вождение незарегистрированного ТС – административное правонарушение,водитель в этом случае должен оплатить штраф в размере от 300 до 800рублей.

К незарегистрированным ТС относятся в том числе мотоблоки, снегоходы и квадроциклы.

Операция проходит с целью пресечения ДТП с участием незарегистрированного транспорта. Так, 21 марта 2012 года в 00.15 в деревне Решеты Первоуральского района22-летний водитель самодельного транспортного средства, двигаясь по льдуреки Решетка, при неправильном выборе скорости допустил опрокидываниетранспортного средства. В результате ДТП 25-летний пассажир погиб,водитель получил травмы, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.