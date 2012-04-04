Минздравсоцразвития назначило цену на медсправки для водителей

Теперь же Минздравсоцразвития решило упорядочить процесс ценообразования. Это значит, что по расчетам медучреждения цена может быть ниже, но никак не выше установленного министерством максимума. Для получения справки кандидату в водители придется пройти следующих врачей: терапевт, офтальмолог, психиатр, психиатр-нарколог, отоларинголог, хирург и невролог.