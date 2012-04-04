Минздравсоцразвития назначило цену на медсправки для водителей
4 апреля 2012, 02:00ОбществоРОман БОТов
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Министерство здравоохранения и социального развития подготовило приказ, в котором будет прописана максимально возможная цена на справки, которые необходимы водителям. Как сообщает «Российская газета», в медицинских учреждениях федерального значения максимальная цена медицинской справки для получения водительских прав составит 1657 рублей. Ранее медицинские учреждения сами устанавливали цены на справки, а потому они серьезно отличались даже внутри одного региона.
Теперь же Минздравсоцразвития решило упорядочить процесс ценообразования. Это значит, что по расчетам медучреждения цена может быть ниже, но никак не выше установленного министерством максимума. Для получения справки кандидату в водители придется пройти следующих врачей: терапевт, офтальмолог, психиатр, психиатр-нарколог, отоларинголог, хирург и невролог.
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