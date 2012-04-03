Moto Morini Rebello, наконец, представлен
Кампания по выпуску всевозможных тизеров, которой возрождающаяся Moto Morini пыталась привлечь внимание к своей в скором будущем должной появиться новинке, подошла к концу, с полноценным видео и набором фотографий. Мотоцикл будет выпущен в честь 75-летия марки (Moto Morini действительно уже столько лет, если не брать в расчет некоторые перерывы в работе), и будет произведен ограниченным тиражом. Многое в своей внутренней сущности модель Rebello позаимствовала от модели Corsaro - включая 130-сильный объемом 1200сс двигатель и трубчатую стальную раму, а внешне он при этом получился немного приземистым и коренастым, с налетом ретро-стиля.
Выхлопная система, загнанная в подбрюшье байка, способствует равномерному распределению его физической массы. А в хвостовой части скрывается уникальная черта Rebello - сдвижная часть, которая простым нажатием кнопки отъезжает назад, освобождая место для пассажира. Эдакое электроседло. Стоить новый Moto Morini Rebello будет, как ожидается, 13 900 евро. По предварительным данным, таких мотоциклов в 2012 году будет выпущено всего 600 экземпляров, все они будут, что называется, «номерными», и снабжены памятными табличками, подтверждающими их уникальность. В настоящую серию же мотоцикл пойдет уже по окончании года, и это будут уже не юбилейные модели, не номерные и без фирменных табличек. Напомним, внешнее управление в Moto Morini было введено в 2010 году, компания была спасена от банкротства двумя предпринимателями из Милана - Сандро Капотости (Sandro Capotosti) и Руджеромассимо Яннуцелли (Ruggeromassimo Jannuzzelli), которые приобрели компанию на аукционе, организованном судом по вопросам банкротств в Болонье. С тех пор завод Moto Morini в Болонье стал управляться новой компанией вышеозначенных предпринимателей под названием Eagle Bike.