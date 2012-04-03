На НТМК и ВГОК будут привлекать молодых специалистов

Об этом сообщила вице-президент по управлению персоналом ЕВРАЗа Наталья Ионова на видеоконференции с журналистами, которая прошла накануне.

Модернизация производства предъявляет большие требования к качеству персонала, в том числе к возрастным критериям. Но молодых специалистов по профильным дисциплинам не хватает.

Рабочие специальности не востребованы. Не так много специалистов выпускают профильные вузы. Если мы вместе с государством в ближайшие 5 лет не будем менять ситуацию, через 5 лет мы не покроем потребности в приходе молодых людей на предприятия сказала Наталья Ионова.

В работу на привлечение молодежи на уральские предприятия ЕВРАЗа в этом году направлено 40 млн рублей, часть этих средств идет на грантовую поддержку учебных заведений.

Мы решили работать с преподавателями. Получить грант может преподаватель, который организует обучение по профильной дисциплине пояснила Наталья Ионова.

С удержанием специалистов на рабочих местах сложнее. По данным Н. Ионовой, молодые специалисты уходят с предприятий не только из-за отсутствия перспектив карьерного роста или тяжелых условий труда, но и из-за конфликтов с начальством. В связи с этим особое внимание будет уделяться развитию института наставничества.

Омоложение коллектива не повлечет массового сокращения пенсионеров. Они смогут передавать знания в «школах передового опыта», в которых будут выступать в качестве преподавателей.