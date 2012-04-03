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На НТМК и ВГОК будут привлекать молодых специалистов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На НТМК и ВГОК будут привлекать молодых специалистов

3 апреля 2012, 08:47ОбществоОльга
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