На НТМК и ВГОК будут привлекать молодых специалистов
По данным исследователей, компания, которая заинтересована в росте экономических показателей, должна иметь в своем составе не менее 30 % сотрудников младше 30-ти лет. На уральских предприятиях ЕВРАЗа сейчас 22-24 % сотрудников до 30 лет. Руководство компании ставит задачи привлечения и удержания на местах молодых специалистов.
Об этом сообщила вице-президент по управлению персоналом ЕВРАЗа Наталья Ионова на видеоконференции с журналистами, которая прошла накануне.
Модернизация производства предъявляет большие требования к качеству персонала, в том числе к возрастным критериям. Но молодых специалистов по профильным дисциплинам не хватает.
Рабочие специальности не востребованы. Не так много специалистов выпускают профильные вузы. Если мы вместе с государством в ближайшие 5 лет не будем менять ситуацию, через 5 лет мы не покроем потребности в приходе молодых людей на предприятия сказала Наталья Ионова.
В работу на привлечение молодежи на уральские предприятия ЕВРАЗа в этом году направлено 40 млн рублей, часть этих средств идет на грантовую поддержку учебных заведений.
Мы решили работать с преподавателями. Получить грант может преподаватель, который организует обучение по профильной дисциплине пояснила Наталья Ионова.
С удержанием специалистов на рабочих местах сложнее. По данным Н. Ионовой, молодые специалисты уходят с предприятий не только из-за отсутствия перспектив карьерного роста или тяжелых условий труда, но и из-за конфликтов с начальством. В связи с этим особое внимание будет уделяться развитию института наставничества.
Омоложение коллектива не повлечет массового сокращения пенсионеров. Они смогут передавать знания в «школах передового опыта», в которых будут выступать в качестве преподавателей.
© Ольга Орехова TagilCity.ru