Новое поколение Mercedes-Benz GL дебютирует в Нью-Йорке

К слову, у этого же коллеги новинка позаимствует и платформу, но, по некоторым данным, для GL ее слегка растянут: известно, что внедорожник получит семь полноценных посадочных мест. Появились в Сети и изображения модернизированного салона внедорожника. Интерьер Mercedes-Benz GL оснастят новой центральной консолью, иной мультимедийной системой и рядом более мелких нововведений. О том, какие именно силовые агрегаты получит внедорожник, пока официальной информации нет, однако можно предполагать, что GL унаследует от M-class трехлитровый дизель мощностью чуть более 300 лошадиных сил, а также несколько вариантов восьмицилиндровых бензиновых двигателей мощностью от 400 до 525 лошадиных сил – самый мощный традиционно установят на версию от ателье AMG. Премьера внедорожника состоится на Нью-Йоркском автосалоне. Можно ожидать, что производители поделятся более точной технической информацией за некоторое время до первого публичного показа новинки.