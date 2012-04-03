НТМК начал разработку проекта изменения санитарной зоны
3 апреля 2012, 09:49Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Проект планируется согласовать к 2013 году.
В 2011 году ЕВРАЗ НТМК заключил договор с компанией, которая проводитразработку нового проекта. В течение 2012 года специалисты произведутнеобходимые замеры на месте, сообщил вице-президент по охране труда,промышленной безопасности и экологии ЕВРАЗа Александр Кручинин в ходевидеоконференции с журналистами.
После этого документы передадут в Роспотребнадзор. Планируется, что к2013 году будет получено положительное заключение на изменениезащитно-санитарной зоны.
Напомним, в декабре 2011 года Тагилстроевский районный суд г. НижнегоТагила обязал предприятие разработать проект организациисанитарно-защитной зоныв срок до сентября 2013 года.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей