НТМК начал разработку проекта изменения санитарной зоны

В 2011 году ЕВРАЗ НТМК заключил договор с компанией, которая проводитразработку нового проекта. В течение 2012 года специалисты произведутнеобходимые замеры на месте, сообщил вице-президент по охране труда,промышленной безопасности и экологии ЕВРАЗа Александр Кручинин в ходевидеоконференции с журналистами.

После этого документы передадут в Роспотребнадзор. Планируется, что к2013 году будет получено положительное заключение на изменениезащитно-санитарной зоны.

Напомним, в декабре 2011 года Тагилстроевский районный суд г. НижнегоТагила обязал предприятие разработать проект организациисанитарно-защитной зоныв срок до сентября 2013 года.