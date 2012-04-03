Половина автомобилистов РФ читает и пишет СМС за рулем

Чаще других читают СМС за рулем итальянцы - таких 61%, за ними следуют россияне - 55%, французы и немцы демонстрируют одинаковый показатель - 49%, испанцы - 40%. Самыми дисциплинированными оказались британцы - лишь 33% водителей признались в чтении сообщений за рулем. Несмотря на распространенность этой привычки, большинство опрошенных согласны с тем, что чтение сообщений за рулем опасно. 95% водителей из шести европейских стран сходятся со мнении, что чтение и отправка СМС за рулем негативно сказываются на способности управлять автомобилем и безопасности вождения. Компания Ford представляет этим летом мультимедийную cистему Ford SYNC, позволяющую зачитывать текстовые сообщения. Система появится на новом B-MAX и в скором времени будет устанавливаться на другие автомобили марки Ford, включая Focus и Kuga. Функция SYNC, трансформирующая текст в речь, способна находить сообщения в смартфоне через Bluetooth, по голосовой команде. SYNC также позволяет водителям пересылать текстовый ответ из заранее установленного списка ответов, помогая не отвлекаться от управления и в то же время оставаться на связи, сообщает медиа-центр Ford.