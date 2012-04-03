Получить права экстерном станет невозможно
Согласно новому законопроекту О безопасности дорожного движения, слушания которого пройдут в Госдуме в июле, допускать к экзаменам на права будут только тех, кто очно отучился в автошколе. То есть возможность самостоятельной подготовки к экзаменам исключается - все кандидаты должны предоставить свидетельство о прохождении курсов. Между тем ситуация на рынке услуг по подготовке водителей складывается не самым лучшим образом.
В связи с тем что порядок получения лицензии автошколой максимально упрощен, этим пользуются недобросовестные люди. Появились даже так называемые автошколы, суть деятельности которых сводится к продаже свидетельства об окончании автошколы. На этом ее функция заканчивается. От тех, кто прошел обучение в нормальной автошколе, требуют документы, что они прошли теоретическую подготовку в течение стольких-то часов, обучал их тот-то, подготовка на площадке заняла столько-то часов и т.д. От кандидата, прошедшего самоподготовку, этого не требуется. При этом количество желающих воспользоваться самоподготовкой только растет. Именно поэтому ГИБДД увеличивает количество подразделений, которые принимают экзамены экстерном. По статистике, экзамен в городе с первого раза сдают около 25% кандидатов в водители, а со второго или третьего - оставшиеся 75%, пишет газета РГ. Напомним, что недавно стало известно о внесении изменений в процедуру сдачи практической части экзамена на площадке, где теперь требуется выполнить все элементы без единой ошибки.
Фото: kp.ru