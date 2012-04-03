Серийный Lincoln MKZ дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке

Чтобы дистанцировать будущую новинку от соплатформенников, в Ford приняли решение расширить список доступных для MKZ агрегатов за счет шестицилиндрового мотора мощностью 300 лошадиных сил. Базовым мотором станет 240-сильный двухлитровый Ecoboost. Кроме того, добавится и гибридная силовая установка с двухлитровым мотором и электродвигателем суммарной мощностью 188 л.с. Она будет агрегатироваться с вариатором, а для прочих моторов предложат шестиступенчатый автомат и полный привод в качестве опции. Кроме того, седан получит регулируемую подвеску с тремя фиксированными настройками (Sport/Normal/Comfort) и уникальную панорамную крышу, сдвижной отсек которой претендует на звание самого крупного среди седанов. Площадь панорамного остекления – 1,41 кв.м. Интересно, что серийный Lincoln MKZ практически полностью перенял дизайн экстерьера у концептуального прототипа, представленного на Детройтском автосалоне. Когда именно седан поступит в продажу, пока не уточняется.