«Ситроен» сообщил стоимость в России нового кроссовера
3 апреля 2012, 08:09ОбществоРОман БОТов
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На российском рынке цены на компактный кроссовер Citroen C4 Aircross, который появится у дилеров с 14 мая, будут начинаться от 799 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получит переднеприводный автомобиль в базовой комплектации, оснащенный 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 117 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. Для сравнения, в схожем оснащении Mitsubishi ASX, на платформе которого построен французский вседорожник, стоит 779 тысяч рублей.
Peugeot 4008, тоже использующий шасси модели ASX, доступен в России только с двухлитровым мотором и полным приводом – «в базе» он оценивается в 999 тысяч рублей. Цены на 115-сильный моноприводный Nissan Qashqai начинаются от 780 тысяч рублей, VW Tiguan с мотором мощностью 122 лошадиные силы обойдется минимум в 899 тысяч рублей, а 105-сильный Skoda Yeti оценивается в 739 тысяч рублей. Кроссовер Citroen C4 Aircross в России также можно заказать со 150-сильным двухлитровым мотором, способным работать в паре как с «механикой», так и с вариатором. Цены на такую модификацию начинаются от 909 тысяч рублей за переднеприводный вариант и от 1 миллиона 89 тысяч рублей за полноприводную машину.
Фото Citroen
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