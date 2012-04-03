«Ситроен» сообщил стоимость в России нового кроссовера

Peugeot 4008, тоже использующий шасси модели ASX, доступен в России только с двухлитровым мотором и полным приводом – «в базе» он оценивается в 999 тысяч рублей. Цены на 115-сильный моноприводный Nissan Qashqai начинаются от 780 тысяч рублей, VW Tiguan с мотором мощностью 122 лошадиные силы обойдется минимум в 899 тысяч рублей, а 105-сильный Skoda Yeti оценивается в 739 тысяч рублей. Кроссовер Citroen C4 Aircross в России также можно заказать со 150-сильным двухлитровым мотором, способным работать в паре как с «механикой», так и с вариатором. Цены на такую модификацию начинаются от 909 тысяч рублей за переднеприводный вариант и от 1 миллиона 89 тысяч рублей за полноприводную машину.