В Нижнем Тагиле проходит месячник по пожарной безопасности

В рамках месячника будут организованы встречи представителей органов власти и местного самоуправления с населением. По улицам города пройдут агит-пробеги пожарной техники с трансляцией радиобесед, будут проведены конкурсы по пожарной безопасности с вручением памяток тагильчанам.

В местах массового пребывания людей планируются акции, направленные на соблюдение правил пожарной безопасности, а также конкурсы, викторины, выступления творческих коллективов, демонстрация возможностей пожарной техники и пожарно-спасательного оборудования. В течение апреля будут приниматься заявления от граждан, желающих вступить в члены добровольной пожарной охраны.

Будут проведены проверки противопожарного состояния жилого сектора с вручением памяток, листовок о мерах по предупреждению пожаров, рейды по коллективным садам с обязательным проведением собраний с садоводами.

На предприятиях и в организациях проведут дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности в быту, в лесопарковой зоне и на рабочем месте, а также практические тренировки действий персонала в случае пожара в организациях.

В рамках месячника состоится неделя пожарной безопасности в образовательных учреждениях, в социально-реабилитационных центрах помощи семье и детям, социальных приютах, домах ребенка.