В сети появились снимки обновленного кроссовера BMW X1

Сзади, как ожидается, BMW X1 получит новый бампер и иные фонари. Дизайн интерьера не поменяется. Для модели станут предлагаться только новые цветовые варианты оформления и материалы отделки. В США компактный кроссовер X1 будет предлагаться с 240-сильной двухлитровой «турбочетверкой» (доступной в задне- и полноприводной модификации), а также с 300-сильной «шестеркой» объемом три литра. Оба варианта смогут работать в паре с автоматической коробкой передач, системой «старт-стоп» и рекуперации энергии при торможении. В Европе модель по-прежнему будет доступна с бензиновыми «четверками» мощностью от 150 до 245 лошадиных сил, а также с дизельными агрегатами, развивающими от 143 (320 Нм) до 204 (400 Нм) лошадиных сил. На американском рынке новинка обойдется минимум в 31 тысячу 545 долларов.