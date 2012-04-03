В сети появились снимки обновленного кроссовера BMW X1
В распоряжении сетевого издания Carscoop оказались фотографии обновленного кроссовера BMW X1. Модель на этой неделе дебютирует на Нью-Йоркском автосалоне, а к лету текущего года ее продажи начнутся на американском рынке. От дорестайлингового варианта кроссовер можно отличить по модернизированным элементам оформления передней части кузова, включая доработанный передний бампер, другую решетку радиатора, чуть измененные фары головного света и новые корпуса зеркал заднего вида.
Сзади, как ожидается, BMW X1 получит новый бампер и иные фонари. Дизайн интерьера не поменяется. Для модели станут предлагаться только новые цветовые варианты оформления и материалы отделки. В США компактный кроссовер X1 будет предлагаться с 240-сильной двухлитровой «турбочетверкой» (доступной в задне- и полноприводной модификации), а также с 300-сильной «шестеркой» объемом три литра. Оба варианта смогут работать в паре с автоматической коробкой передач, системой «старт-стоп» и рекуперации энергии при торможении. В Европе модель по-прежнему будет доступна с бензиновыми «четверками» мощностью от 150 до 245 лошадиных сил, а также с дизельными агрегатами, развивающими от 143 (320 Нм) до 204 (400 Нм) лошадиных сил. На американском рынке новинка обойдется минимум в 31 тысячу 545 долларов.
Фото с сайта carscoop.blogspot.com