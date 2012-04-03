В Свердловской области 2500 детей-сирот остаются без жилья

Прокуратура Свердловской области провела проверку исполнения законодательства об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 2483 человека, на сегодняшний день, остаются без жилья. Прокуратурами региона в судынаправлено 1700 исковых заявлений, большинство из которых рассмотрены и удовлетворены. Однако, ввиду ненадлежащей организации работы Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, своевременное и полное исполнение судебных решений не производится — законные квартиры детям-сиротам не выдаются, рассказали нам в областной прокуратуре.