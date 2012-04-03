Весна откладывается: температура повысится только во второй половине недели

Как сообщили АПИ в Свердловском Гидрометцентре, первая половина недели врегионе будет по-прежнему неустойчивой, ожидается мокрый снег притемпературе ночью минус 3-7, днем плюс 1-6 градусов. Во второй половиненедели температура повысится на 3-4 градуса, пройдет дождь, мокрый снег.