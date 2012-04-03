Встретимся у «Тёрки»!
3 апреля 2012, 11:08ОбществоЕвгения
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В Екатеринбурге установлена гигантская кухонная терка. Конструкция высотой в несколько метров появилась на пересечении улиц 8 марта и Малышева в ночь с 31 марта на 1 апреля.
Ее создатели - организаторы фестиваля уличной культуры «Стенография». Что конкретно символизирует конструкция весом 150 килограммов, неизвестно. Некоторые из горожан предположили, что терка могла бы стать символом места для желающих собраться и «перетереть» какие-то важные темы. Сколько времени конструкция будет оставаться на улице, авторы проекта не сообщили.
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