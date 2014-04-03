День Рождения TagilCity.ru - уже 6 лет для тагильчан! (ФОТО)

А это значит, что уже 6 лет мы рассказываем о важных для вас событиях, публикуем афиши, помогаем находить единомышленников и оппонентов в серьезных и не только темах, купить или продать машину, квартиру, устроиться на работу или обзавестись надежной командой… Это только верхушки, поскольку все, что появляется на TagilCity.ru несет в себе одну цель – чтобы вам было удобно, легко и интересно!

В преддверии праздника компания «Тагил Сити» сделала веселый фоторепортаж. Мы гуляли по улицам города и снимали на камеру тагильчан. Процесс превратился в игру, ведь люди могли выбрать праздничные таблички по душе и настроению. В итоге сейчас у нас есть целый альбом, полный позитива и улыбок.

Специально для дорогих пользователей с 7 апреля стартует фотоконкурс «TagilCity.ru, с Днем рождения!», приуроченный к празднику. Уже сейчас можете подыскивать фотографии, где вы отмечаете свой День рождения - 4 победителя получат замечательные призы!

Конечно, можно много говорить о результатах нашей работы, тем более что всеми достижениями мы обязаны именно вам, нашим пользователям. Однако особенно стоит отметить глобальный проект Премия «Человек года». Впервые прошедшая в Нижнем Тагиле в 2013 году, Премия стала еще более масштабной. В этом году на торжественной церемонии ожидается 850 человек, среди которых:

Торжественная церемония состоится в мае, а сейчас компания «Тагил Сити» завершает поиск номинантов, главных гостей Премии. Сегодня, в праздничный день и в связи с действительно большим потоком обращений мы продлеваем срок сбора анкет для кандидатов в номинанты до 9 апреля. Мы уверены, вы знаете, кто достоин звания «Человек года», а в 15 номинациях Премии каждый найдет возможность рассказать о себе и своих заслугах.

Впереди все самое интересное, еще раз спасибо вам за этот путь! Компания «Тагил Сити» обещает и дальше двигаться вперед, тем более что с вашей поддержкой любые горы по колено!