ЕВРАЗ направил более 1 млрд рублей на экологические программы предприятий на Урале

На Нижнетагильском металлургическом комбинате выполнено техническое перевооружение аспирации печи-ковша № 1 в конвертерном цехе. Проведены ремонты очистных сооружений и заменены специальные барьерные фильтры на прудках–осветлителях. Производится очистка прудка–осветлителя, что позволит более качественно отстаивать воду и снизить негативное влияние стоков на водные объекты. Выполняется обследование оборотных циклов для создания системы замкнутого оборотного водоснабжения комбината. Для улучшения экологической обстановки на предприятии ежегодно ведется озеленение территории и проводится ликвидация старых промышленных объектов, выведенных из эксплуатации. Кроме того, на ЕВРАЗ НТМК организована переработка и дальнейшее вовлечение в производство шлаков - как вновь образующихся, так и ранее накопленных в отвалах.

На ЕВРАЗ КГОК в 2013 году успешно завершен инвестиционный проект по модернизации аспирационной установки на обжиговой машине в цехе окатышей. Обновление оборудования позволило предприятию сократить ежегодное потребление природного газа более чем на 500 тысяч кубометров и тем самым снизить нагрузку на окружающую среду. Также предприятие сократило потребление воды из городских водоемов и снизило сброс технологических вод. В настоящее время комбинат полностью перешел на замкнутый цикл водоснабжения: вода, используемая в технологическом процессе, возвращается вновь в производство.

На предприятиях ЕВРАЗа продолжается внедрение новых технологий и оборудования, которые позволяют существенно снижать техногенную нагрузку на окружающую среду. В частности, на горно-обогатительном комбинате Качканара реализуется проект по строительству нового отсека хвостохранилища повышающего экологическую безопасность размещения хвостов обогащения, а также позволяющего заметно сократить использование комбинатом чистой воды.

Фото предоставлены пресс-центром ЕВРАЗ