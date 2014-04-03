Фриланс в помощь безработным

И эта формула могла бы сработать, если бы к ней не добавлялось еще несколько факторов, не всегда позитивно влияющих на построенные планы. Самый основной - это будущее место работы. Не всем везет на старте, а некоторые могут и вовсе всю свою жизнь прождать именно то рабочее место, которое поможет осуществлению жизненных планов. Так уж сложилось, что на рынке труда коэффициент потребности в специалистах ниже предложений от соискателей. Тот же продавец консультант и торговый представитель вакансии самые востребованные на данный момент профессии. Но почему-то желающих работать по такой специальности мало. Ведь для каждой профессии требуется энтузиазм и особенный талант. Только в этом случае, работа будет приносить хороший доход и ощущение самодостаточности.

Человечество устроено так, что проблема долго не висит в воздухе. За последние несколько лет многие узнали, что такое фриланс. И насколько просто работать по полученной профессии. Необязательно в своем городе и даже стране. В данном вопросе основным моментом являются: профессионализм, деловые качества и доступ к интернету.

Фрилансер- наемный, внештатный сотрудник, выполняющий ряд работ по договоренности с работодателем. Чаще всего работа находится или предлагается при помощи интернетресурсов. Люди, не совсем вникшие в тему фриланса, ассоциируют с данным видом деятельности только лишь понятия: рерайтер или копирайтер. К превеликому счастью, способ заработка через интернет открывает перед специалистами море возможностей. Главное - правильный подход к поиску желаемой работы и грамотно, по всем правилам, составленное резюме с прилагаемым к нему портфолио. Самые распространенные сферы деятельности среди фрилансеров: журналистика (написание контента), дизайн и программирование, консультирование, фото и видео съемки. Например, вакансии администратор сайта или группы в соц-сетях, онлайн- консультант, продавец интернет-магазина найти легко, и освоить без труда может каждый, даже без специального образования.