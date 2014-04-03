Городской портал TagilCity.ru благодарит своих клиентов за 6 лет плодотворного сотрудничества (ФОТО)
3 апреля 2014, 16:15Общество
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3 апреля 2008 года начал свою работу городской портал TagilCity.ru. И за все эти 6 лет портал достиг множество высот, но ни одна из них не была бы покорена без поддержки верных и надежных партнеров.
Мы от всей души благодарим каждого нашего партнера и клиента за оказанное доверие при работе с нашей компанией, именно благодаря этому мы празднуем сегодня 6-ти летие «Тагил Сити».
Благодарим Вас за тот интересный путь, который наши компании прошли вместе за все время сотрудничества! Каждое наше новое достижение, каждое наше новое открытие совершаются благодаря Вашей поддержке и во имя процветания Вашего бизнеса.
С такими словами обратилась к клиентам руководитель проекта Ирина Пономарева, а некоторых партнеров представителям портала сегодня удалось поблагодарить лично.
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