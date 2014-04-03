Городской портал TagilCity.ru благодарит своих клиентов за 6 лет плодотворного сотрудничества (ФОТО)

Мы от всей души благодарим каждого нашего партнера и клиента за оказанное доверие при работе с нашей компанией, именно благодаря этому мы празднуем сегодня 6-ти летие «Тагил Сити».

Благодарим Вас за тот интересный путь, который наши компании прошли вместе за все время сотрудничества! Каждое наше новое достижение, каждое наше новое открытие совершаются благодаря Вашей поддержке и во имя процветания Вашего бизнеса.