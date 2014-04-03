Как попасть в хорошую школу в Нижнем Тагиле? Реальная инструкция

Эта норма дописана не вполне человеческим языком, но смысл именно в том, чтобы дать полномочия по закреплению определенных территорий за школами и детскими садами органам местного самоуправления пояснил тогда зампред думского комитета по образованию Олег Смолин.

Весь абсурд заключается в том, что большинство достойных, по мнению тагильчан, школ, гимназий за считанные дни набирают детей «своего» района, поэтому свободных мест не остается вовсе, несмотря на то, что сроки набора достаточно широкие. Законодатели тогда назвали закон как «меньшее зло», поясняя, что в России не хватает хороших школ. Более суровой альтернативой стал вариант приема по деньгам.

Надо сказать, что в соответствии с законодательством РФ права и свободы граждан не подлежат ограничению на основании регистрации по месту жительства. Однако свободные места в школах, повторимся, - редкость, поэтому существуют иные способы, о которых говорят и сами руководители образовательных учреждений. Находчивые родители уже нашли способ, как схитрить в данной ситуации.

Первое – это покупка прописки близ школы. Либо получение прописки у родственников, живущих в необходимом районе. Не имеет значения, какими способами, но это факт. Купленная прописка, фиктивные документы – всё это видят директора школ, однако, что же поделать – закон! Как рассказали TagilCity.ru надежные источники в одной и тагильских школ, им действительно жаль хороших детей, которые остаются за порогом учебного заведения, куда ребят взять не могут. Да, их родители не имеют возможности приобрести квартиру близ школы.

Второе – это посещение курсов при школах. Причем официальных, а не частных репетиторских. По сути, это является путевкой в школу, с единственным аргументом – «дети умеют заполнять тетрадь». При этом те, кто по прописке попал в эту самую хорошую школу вряд ли умеют ставить дату и прописывать пресловутое «Классная работа».

Третье – это поступление в обычную школу для прохождения первого года обучения. Суть в том, что ребята по прописке, как сообщают источники, по разным причинам из лицеев и гимназий отсеиваются, поэтому освобождаются места, на которые можно претендовать после первого класса. А вы готовы целый год ждать и надеяться?

О прецеденте, который и привел к проработке такого закона. Случился громкий конфликт, возникший между прокуратурой и московским правительством из-за того, что последнее установило ограничения при приеме в школы как раз по территориальному признаку. В середине апреля 2011 года Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры признал недействительным постановление московского правительства о порядке приема детей в начальную школу. Поправки, которые обжаловала прокуратура, московское правительство внесло в ч. 1 ст. 11 закона № 14 «Об общем образовании в Москве» в мае прошлого года, в силу они вступили с 1 января 2011 года.

Не ясно только одно, почему именно принятый закон дал толчок к тому, что граждане вынужденно нарушают закон. Причем законодатели утверждают, что этим занимаются не только родители, но и школы, совершая действия, которые могут трактоваться как нарушение законодательства. Словом, систему образования в стране (хотя бы в Нижнем Тагиле) нужно кардинально пересматривать.

Благодарим за откровенный разговор представителей образовательных учреждений Нижнего Тагила. Все источники пожелали остаться анонимными.

Многие студенты, которые одновеременно учатся и работают, сталкиваются с большой проблемой - недостатком времени. Хорошо, что есть готовые дипломные работы, которые позволят сэкономить время на более важные занятия. Хотя злоупотреблять такими методами не стоит, все-таки образование важнее.