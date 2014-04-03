Компания ПРОМКО получила лицензию на выполнение работ по огнезащите материалов и изделий
Изготовление металлоконструкций является одним из основных направлений деятельности ПРОМКО. Полученная лицензия позволит расширить спектр оказываемых услуг и повысить конкурентоспособность продукции.
Изготовление металлоконструкций является одним из основных направлений деятельности ПРОМКО. Полученная лицензия позволит расширить спектр оказываемых услуг и повысить конкурентоспособность продукции.
Огнезащитная обработка металлоконструкций – одно из требований пожарной безопасности к зданиям и сооружениям. Под воздействием высоких температур происходит снижение прочности металла, вследствие чего может произойти обрушение конструкции. Огнезащитный состав, который наносится на поверхность металлоконструкций, образует негорючий защитный слой, предотвращающий контакт огня с металлолом, минимизирующий опасность распространения возгорания и деформацию металлоконструкций.
Работы по огнезащите материалов, изделий и конструкций подлежат обязательному лицензированию. Этот процесс предусматривает проверку компании на соответствие нормативным требованиям Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.