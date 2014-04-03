Lamborghini построила для Джеки Чана особый Aventador
Компания Lamborghini представила специальную версию суперкара Aventador, выпущенную в единственном экземпляре в честь 60-летия киноактера Джеки Чана. Публике автомобиль будет показан на моторшоу в Пекине, которое пройдет с 21 по 29 апреля. Об этом сообщает издание Car Watch.
Новинка построена по программе индивидуализации суперкаров Lamborghini, называющейся Ad Personam. «Авентадор» для Джеки Чана получил эксклюзивную «титановую» окраску кузова и черные легкосплавные диски. В оформлении салона использованы красные и черные оттенки. На дверях и сиденьях вышита настоящая фамилия актера Long.
Техническая начинка суперкара не изменилась. Полноприводный Aventador оснащен 6,5-литровым двенадцатицилиндровым двигателем мощностью 700 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Первую «сотню» купе набирает за 2,9 секунды. Максимальная скорость – 350 километров в час.
Суперкар Джеки Чана будет выставлен на аукцион. Средства, полученные от продажи эксклюзивного «Авентадора», актер направит в фонд развития китайского кинематографа. Стоимость обычной версии автомобиля на местном рынке составляет 7 миллионов 380 тысяч юаней (1 миллион 200 тысяч долларов).