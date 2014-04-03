Lamborghini построила для Джеки Чана особый Aventador

Новинка построена по программе индивидуализации суперкаров Lamborghini, называющейся Ad Personam. «Авентадор» для Джеки Чана получил эксклюзивную «титановую» окраску кузова и черные легкосплавные диски. В оформлении салона использованы красные и черные оттенки. На дверях и сиденьях вышита настоящая фамилия актера Long.

Техническая начинка суперкара не изменилась. Полноприводный Aventador оснащен 6,5-литровым двенадцатицилиндровым двигателем мощностью 700 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Первую «сотню» купе набирает за 2,9 секунды. Максимальная скорость – 350 километров в час.