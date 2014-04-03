МОТИВ приглашает своих абонентов в кино
3 апреля 2014, 10:57Обществоpract@tagilcity.ru
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Весеннее настроение может создавать не только погода, но и новые эмоции и впечатления. Отличные и захватывающие киноновинки смогут поднять настроение и зарядить позитивом. Оператор связи МОТИВ и кинотеатр «Родина 3Д» приготовили для тагильчан весенний подарок! С 1 по 30 апреля можно совершенно бесплатно получить билет в кинотеатр.
Для участия в акции необходимо подключиться к сети МОТИВ и получить специальный купон с киновопросом. Свой ответ на вопрос из купона отправляйте на короткий SMS-номер 2130. Стоимость SMS-сообщения составляет 1 рубль. Если вы станете десятым правильно ответившим, билет в кинотеатр «Родина 3Д» – ваш!
Всем любителям кино стоит поторопиться, так как количество билетов ограничено.
Акция проходит во всех офисах компании МОТИВ в Н. Тагиле, а подробности можно узнать у специалистов офисов и в группе «МОТИВ Сильнее правил!» ВКонтакте.
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