МОТИВ приглашает своих абонентов в кино

Для участия в акции необходимо подключиться к сети МОТИВ и получить специальный купон с киновопросом. Свой ответ на вопрос из купона отправляйте на короткий SMS-номер 2130. Стоимость SMS-сообщения составляет 1 рубль. Если вы станете десятым правильно ответившим, билет в кинотеатр «Родина 3Д» – ваш!