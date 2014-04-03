Очередь в детские сады Нижнего Тагила сократится

В майских указах Президента Российской Федерации поставлена задача к 2016 году обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет, поэтому вопросы строительства, реконструкции и сдачи в срок детских садов стоят на жестком контроле у Главы города, отметил Владислав Пинаев.

Мы будем строить детские сады, потому что очередь в Нижнем Тагиле существует, - сказал он. Рассматривается возможность переноса нескольких федеральных учреждений, занимающих здания бывших детских садов, на другие площадки. – По строительству двух объектов на улице Калинина и в микрорайоне «Свердловский» у нас есть вопросы, но мы контролируем ситуацию и делаем все, чтобы ускорить сроки.

По заверению Владислава Пинаева, эти детские учреждения будут сданы в эксплуатацию в сентябре. Кроме того, на личном контроле у Главы города находятся еще два учреждения - на улице Карла Маркса и улице Удовенко. Несмотря на существующие сложности, детские сады будут введены в строй, что позволит сократить очередь.

Для справки. На 1 апреля 2014 года в Нижнем Тагиле только 361 ребенок в возрасте от трех до семи лет не обеспечен местом в ДОУ. В возрастной категории от ноля до семи лет эта цифра составляет 9222 ребенка. В августе 2013 года был запущен в эксплуатацию после реконструкции детский сад № 7 на 130 мест, с марта дети Дзержинского района посещают новый детский сад № 75 на проспекте Вагоностроителей. К концу месяца, после периода адаптации, все 200 малышей, буду посещать его. Кроме того, определены три площадки под строительство новых детских садов - одна на Вагонке и две - в Тагилстроевском районе.