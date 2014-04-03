Российский седан Nissan Almera получил новую комплектацию
Компания Nissan начала производить на «АвтоВАЗе» седан Almera 2014 модельного года. Он получил складывающиеся в пропорции 60:40 спинки задних сидений (кроме базовой версии) и новую комплектацию – Comfort Plus.
Состав оборудования новой версии включает кондиционер, 15-дюймовые легкосплавные диски и MP3-аудиосистему с линейным входом, Bluetooth и четырьмя динамиками. Базовая комплектация модели предусматривает ABS, фронтальные подушки безопасности, усилитель рулевого управления и передние электростеклоподъемники.
Nissan Almera оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 102 лошадиные силы, работающим в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехдиапазонной автоматической трансмиссией.
Сборка российской версии седана Nissan Almera, разделившего платформу с Lada Largus и Renault Logan, стартовала на «АвтоВАЗе» в декабре 2012 года. С начала 2014 года на Волжском автозаводе было выпущено 13 тысяч экземпляров модели. В следующем квартале «Ниссан» планирует сохранить такие же объемы производства седана. По данным АЕБ, с января по март в России было продано 11,1 тысячи Nissan Almera. На данный момент седан располагается на девятом месте среди самых популярных моделей российского рынка.