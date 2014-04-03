Российский седан Nissan Almera получил новую комплектацию

Сборка российской версии седана Nissan Almera, разделившего платформу с Lada Largus и Renault Logan, стартовала на «АвтоВАЗе» в декабре 2012 года. С начала 2014 года на Волжском автозаводе было выпущено 13 тысяч экземпляров модели. В следующем квартале «Ниссан» планирует сохранить такие же объемы производства седана. По данным АЕБ, с января по март в России было продано 11,1 тысячи Nissan Almera. На данный момент седан располагается на девятом месте среди самых популярных моделей российского рынка.