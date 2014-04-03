Сергей Носов подписал соглашение о сотрудничестве с «Банком ВТБ»
На втором Всероссийском форуме институтов развития в Екатеринбурге подписано соглашение между администрацией Нижнего Тагила и открытым акционерным обществом «Банк ВТБ». В рамках этого документа в Нижнем Тагиле будут реализовываться социально значимые проекты.
«Мы подписали соглашение о сотрудничестве, которое отражает подходы банка к реализации социально важных проектов, находящихся на контроле у Президента нашей страны», - сказал Сергей Носов. Также он отметил, что в ходе переговоров были определены отрасли, где будет реализовано взаимодействие банка и муниципалитета. Михаил Осеевский сделал акцент на значимости состоявшегося события.
Считаем принципиально важным активизировать поддержку компаний, которые работают в Нижнем Тагиле сказал он.
Также речь шла о различных подходах к модернизации системы теплоснабжения Тагила и строительстве социальных объектов, в том числе жилья. Обсуждался вопрос реализации государственно-частного партнерства.
Банк ВТБ обслуживает в городе целый ряд ключевых предприятий, среди которых Уралвагонзавод и Нижнетагильский металлургический комбинат, а также муниципальные учреждения. Одна из ведущих концепций работы организации – поддержание развития промышленности, повышение ее конкурентоспособности и производительности. ОАО «Банк ВТБ» участвует в реализации глобальных программ и локальных проектов, связанных с модернизацией инженерных, транспортных и социальных структур различных субъектов Российской Федерации.
Более конкретно стороны обсудят совместные проекты на встрече в Екатеринбурге через две недели. Тогда будут определены направления работы, к реализации которых партнеры приступят уже в этом месяце.
Надо отметить, что кроме банков в большинстве крупных городов существуют и другие компаний, например, которые помогают предприятиям города провести финансовый анализ предприятия.