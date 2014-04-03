Тагильчане, есть идеи по поводу девиза Дня города-2014? Придумывайте и сообщайте!

Главным обсуждаемым вопросом стал девиз дня города, который призван вдохновлять, побуждать тагильчан к добрым действиям, напоминать об успехе прошедшего года, а также нацеливать на светлое будущее. День города состоится 10 августа 2014 года.

В прошлом году, напомним, девизом города было высказывание - «Забота о городе – дело каждого». Сейчас администрация города объявляет о стартовавшем конкурсе «Предложи девиз Дня города», для которого на официальном сайте города создан специальный раздел.

Более того, вы можете проголосовать за прежний девиз, либо предложить новый. Все поступившие предложения будут рассмотрены оргкомитетом по подготовке к празднованию Дня города.