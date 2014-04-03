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Уникальный для Тагила проект «Фотомагия»: фотовыставка ребят с ограниченными возможностями здоровья
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уникальный для Тагила проект «Фотомагия»: фотовыставка ребят с ограниченными возможностями здоровья

3 апреля 2014, 14:55ОбществоЕвгения
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