Уникальный для Тагила проект «Фотомагия»: фотовыставка ребят с ограниченными возможностями здоровья

С 4 апреля по 4 мая юные фотографы представят общественности свои работы, выполненные под руководством опытных педагогов и психологов Свердловской региональной общественной организации художников «Авторы явлений», в рамках направления «фототерапия» с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Благодаря благотворительной поддержке ЕВРАЗа «особенные» дети могут осваивать фотомастерство и при этом получать положительный оздоровительный эффект от занятий: улучшение состояния двигательных, эмоциональных и коммуникативных функций, повышение уровня самооценки, оптимизация психического состояния, социализация детей с диагнозом детский церебральный паралич. Каждое занятие имеет теоретическую и практическую части, кроме того, дети получают домашнее задание, с которым умело справляются.

На презентации выставки «Фотомагия» удастся не только познакомиться с детскими фотографиями, но и, по традиции, пообщаться с авторами каждой работы. Дети всегда с удовольствием лично присутствуют на презентации своих работ, делятся с гостями впечатлениями и своими творческими победами. Творческую атмосферу поддержат выступления студентов Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна.

Для организации реабилитационных занятий ЕВРАЗ направил в СРООХ «Авторы явлений» 300 тысяч рублей. На благотворительные средства организована профессиональная фотостудия: приобретены 5 фотоаппаратов, переносной экран, световые зонты, наборы фонов, предметы декора. Каждое занятие в студии рассчитано на 3-4 часа: детей знакомят с мастерством фотографии, историей, техникой выполнения снимков, построением композиции и настройкой света. Участники создают автопортреты, участвуют в групповой и пейзажной съемках, своими руками изготавливают фотоколлажи и многое другое.