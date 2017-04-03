117 тысяч новых учебников заказаны для 30 тысяч школьников Нижнего Тагила на следующий учебный год

Представители управления образования администрации Нижнего Тагила сформировали заявку на учебники для школьников на учебный год 2017-2018.

Сформирована заявка на учебники на новый учебный год. На следующий год нам потребуется 117 141 экземпляр сообщил во время своего выступления Игорь Юрлов.

Столь крупная цифра вызвала интерес у главы администрации Нижнего Тагила – Сергея Носова.

Раньше учебники сдавали, а сейчас не сдают? Или программа так стремительно меняется? -- поинтересовался мэр Нижнего Тагила.

На что чиновник отметил, что такое количество учебников необходимо как в связи с износом старых учебников, так и из-за изменений в образовательных стандартах.

Это и износ, и приобретение новых учебников по новым стандартам. По стандарту, который был принят 8 лет назад, мы постепенно обновляем учебники, идём по нарастающей. По реализации федерального стандарта это будут новые учебники, а все остальные идут по обновлению. Некоторые учебники обновляются раз в 5 лет, некоторые раз в 7 лет объяснил Игорь Юрлов.

Полученные по заявке учебники будут распределены среди детей, учащихся в школах Нижнего Тагила.

117 тысяч учебников на 30 тысяч детей отметил в своём выступлении начальник управления образования Игорь Юрлов.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле возник большой ажиотаж вокруг записи детей в 1 класс.