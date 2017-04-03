Два нижнетагильских театра взяли призы на фестивале «Золотая кочерыжка» (ФОТО)

Темой нынешнего весеннего мероприятия стала фраза: «Это не театр, а цирк какой-то», или «Цирк уехал, а клоуны остались». Для города эта тема не случайна, ведь все тагильчане с нетерпением ждут открытия обновленного цирка.

Среди лучших на фестивале – две команды Нижнего Тагила – драматического театра и театра кукол. К ним присоединилась и команда ТЮЗа из уральской столицы: у нее – золотой приз, сообщается на официальном сайте города.

На сцене радовали судей и зрителей артисты Камерного театра Объединенного музея писателей Урала из Екатеринбурга и дебютанты конкурса – команды Первоуральского театра драмы «Вариант», Новоуральского театра кукол «Сказ» и екатеринбургской «Пятой драмы».

Перед началом мероприятия публика имела возможность погрузиться в фееричную театрально-цирковую капустную атмосферу. В одном фойе «приехал» цирковой вагончик, в другом был установлен цирк-шапито. Акробаты, жонглеры, иллюзионисты, канатоходцы и дрессированные животные окружали каждую площадку. Был даже настоящий фортанг, который отделял цирковое закулисье от импровизированного манежа.

Открывал фестиваль знаменитый Анатолий Марчевский, народный артист РФ и художественный руководитель Екатеринбургского цирка. Он и вся его команда эффектно появилась на сцене по воле иллюзиониста.

По завершении масштабного мероприятия, уже после вручения призов, известные гости делились впечатлениями с публикой и участниками фестиваля. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина отметила выступление команды тагильского драмтеатра, похвалила всех участников за выдумку и мастерство.

Анатолий Марчевский отметил:

Один номер Нижнетагильского театра, пожалуй, я заберу. В цирке не было еще такого серьезного, сложного номера, как здесь – джигитовка со стульями! С таким риском, здорово! Спасибо всем, кто был на сцене, всем зрителям за искренние аплодисменты, за этот праздник, который состоялся в Нижнем Тагиле.

Михаил Сафронов, заслуженный работник культуры РФ, председатель Свердловского Союза театральных деятелей РФ так отозвался о фестивале:

Я перед Нижним Тагилом, а особенно перед Игорем Булыгиным и его командой! Потому что придумано и организовано всё на пять с плюсом. Гигантские шаги делаются от одной «Кочерыжки» к другой. Даже сам приз за это время очень изменился. На первом фестивале – это был настоящий вилок капусты. А сейчас статуэтка, которая не отличается от «Оскара»! Все театры области ждут 1 апреля не просто как день юмора, а ждут именно этот фестиваль. Возможно, скоро фестиваль будет проходить не один, а два дня. И всегда будет жить здесь! Сначала мы хотели, чтобы он менял города прописки, но теперь думаем, что Нижний Тагил его никогда и никому не отдаст!

Организатор и вдохновитель «Золотой кочерыжки» Игорь Булыгин объявил фестиваль закрытым и сказал:

«Золотая кочерыжка-2017» закончилась. Да здравствует «Золотая кочерыжка-2018»!