Клуб Lynch в Екатеринбурге закрылся после скандала с БДСМ-вечеринкой

Жители Екатеринбурга возмущены: клуб, работавший на площадке кинотеатра «Салют», закрыли. В день, когда в заведении была организована вечеринка БДСМ «Blue Velvet», в России отмечалась годовщина присоединения Крыма к России.

Администрация города увидела в этом кощунственное отношение к празднику и сделала внушение Станиславу Словиковскому, создателю клуба. Впоследствии Александр Якоб пообещал, что достанется и управлению культуры, которое допустило проведение мероприятия в такой важный для страны день.

Многие известные екатеринбуржцы, как и бывшие посетители данного клуба, возмущены закрытием популярного заведения. Комментируя ситуацию, они говорили о том, что хоть клуб и не является образцом вкуса, люди имеют право выбирать, куда им пойти, не считаясь с другими мнениями. Это – их право на свободу выбора.

Среди противников закрытия клуба – Николай Коляда, известный театральный режиссер, Сергей Кропотов, завкафедры философии УрГЭУ, доктор философских наук, Алексей Баталов, учредитель сети «Казанова». Все они сходятся во мнении: все, что не запрещено законом, разрешено, сообщает РИА URA.RU.