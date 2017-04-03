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Коммуникации для заведений общепита появятся в строящемся парке «Народный» Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Коммуникации для заведений общепита появятся в строящемся парке «Народный» Нижнего Тагила (ФОТО)

3 апреля 2017, 13:55ОбществоПавел Щербина
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