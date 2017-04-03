Коммуникации для заведений общепита появятся в строящемся парке «Народный» Нижнего Тагила (ФОТО)

В парке, называемом «Народный», сегодня мы не можем знать точно, где могут быть расположены заведения общепита. Но от этого никуда не деться. Завтра мы созреем, а возможности отведения продуктов жизнедеятельности у нас не будет. Даже если мы не знаем, где и что будет расположено, я считаю необходимым заложить пластиковые системы, которые не гниют, заранее. Эти вещи должны быть учтены сразу. Потому что если делать – то делать хорошо дал поручение чиновникам глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов.