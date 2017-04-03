Коммуникации для заведений общепита появятся в строящемся парке «Народный» Нижнего Тагила (ФОТО)
Задание проложить необходимые для предприятий общепита коммуникации дал мэр Нижнего Тагила на прошедшем накануне аппаратном совещании в администрации города.
Строительство парка «Народный», напомним, ведётся на северном берегу реки Тагил. Пока работы далеки от завершения, но Сергей Носов рекомендовал уже сейчас предусмотреть создание инфраструктуры для будущих заведений общественного питания.
В парке, называемом «Народный», сегодня мы не можем знать точно, где могут быть расположены заведения общепита. Но от этого никуда не деться. Завтра мы созреем, а возможности отведения продуктов жизнедеятельности у нас не будет. Даже если мы не знаем, где и что будет расположено, я считаю необходимым заложить пластиковые системы, которые не гниют, заранее. Эти вещи должны быть учтены сразу. Потому что если делать – то делать хорошо дал поручение чиновникам глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов.
Фотографии от 03.04.2017 года. На месте будущего парка в настоящее время с помощью специальной техники разравнивается грунт.
© Павел Щербина, TagilCity.ru