Квартира живущего в руинах инвалида из Нижнего Тагила будет отремонтирована за муниципальный счёт уже этой весной

По словам Александра, такое решение, взвесив все доказательства, принял суд. Заседание состоялось утром 3 апреля.

Суд постановил, чтобы мне были заменены полы, установлены окна, двери, счётчики на холодную и горячую воду, а также счётчик на электричество. Как я понял, сегодняшнее решение суда должно быть исполнено в течение двух месяцев поделился Александр с журналистом TagilCity.ru.

В администрации Нижнего Тагила подтвердили намерение отремонтировать муниципальное жилье, в котором в данный момент проживает молодой человек.

Вне зависимости от решения суда, на текущий момент муниципальная квартира молодого человека в доме №41 на ул. Боровая включена в реестр муниципального жилья, подлежащего ремонту в 2017 году. Смета на ремонт утверждена, средства выделены. До 15 мая квартира будет отремонтирована рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Напомним, в середине марта о своей ситуации Александр на личном приёме рассказал главе администрации Нижнего Тагила – Сергею Носову. Тогда мэр дал подчинённым поручение выполнить муниципальные обязательства перед Александром, как нанимателем жилья.